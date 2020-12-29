«طيران الإمارات» تكشف النقاب عن تفاصيل مقصورتها السياحية الممتازة

كشفت طيران الإمارات النقاب اليوم عن منتج مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديد وتحسينات شاملة في جميع المقصورات على أحدث طائراتها A380، لترتقي بالتجربة المتميّزة على هذه الطائرة إلى آفاق جديدة.

«طيران الإمارات» تكشف النقاب عن تفاصيل مقصورتها السياحية الممتازة



وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «أدخلنا مزيداً من التحسينات على طائرة الإمارات A380 التي توفر بالفعل واحدة من أكثر تجارب السفر جاذبية. وفي الوقت الذي تركّز ناقلات أخرى على تقليص النفقات، فإن طيران الإمارات تعمل جاهدةً لإطلاق المنتجات والخدمات التي أجبرتنا احتياطات الجائحة على تعليقها مؤقتاً وتقديم عروض وتحسينات جديدة. ووفاءً بوعدنا للتميّز الدائم، فإننا نواصل الاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا لنقدم لعملائنا أفضل تجربة ممكنة».

وكانت طيران الإمارات قد تسلّمت في الأسبوع الماضي من منشأة إيرباص في هامبورغ أحدث طائرة A380.

وسوف تُجهّز طلبيتها المتبقية من A380، المكونة من 5 طائرات والتي ستتسلمها خلال عامي 2021 و2022، بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

كما سيتم أيضاً تجهيز بعض طائرات البوينج 777X التي من المقرر أن تنضم إلى الأسطول اعتباراً من عام 2023، بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وأضاف السير تيم كلارك بقوله: «طوّرنا بعناية بالغة منتج الدرجة السياحية الممتازة ليناسب مكانة العلامة التجارية لطيران الإمارات، كناقلة تقدم خدمات كاملة وفق أعلى معايير الجودة. لقد أدت تجاربنا في الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحية عندما قدّمناها إلى إعادة رسم معايير الصناعة، ونحن على ثقة من أن درجتنا السياحية الممتازة ستضع أيضاً بصمتها كعرض ممتاز ومتميز. وإلى أن يتوفر لدينا عدد مناسب من المقاعد لطرحه في السوق، فإننا نعتزم تقديم تجربة الدرجة السياحية الممتازة كترقية مجانية لعملاء طيران الإمارات. كما أننا سنشغّل أحدث طائراتنا من طراز A380 على مسارات مختلفة، حتى يتمكن عملاؤنا من تجربة أحدث عروضنا في جميع الدرجات».