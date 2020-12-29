مستويات قياسية مرتفعة لمؤشرات «وول ستريت»



سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن حزمة تحفيزية تتضمن مساعدات مالية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا تسرع تعافي الاقتصاد، وهو ما عزز المعنويات في الأيام الأخيرة من العام.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 88.15 نقطة، أو 0.29%، إلى 30492.07 نقطة في بداية جلسة التداول في حين ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 14.70 نقطة، أو 0.39%، إلى 3750.01 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 66.00 نقطة، أو 0.51%، إلى 12965.39 نقطة.