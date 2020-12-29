«كابيتال بنك» الأردني يشتري أصولاً من «عودة» اللبناني

قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني باسم السالم إن المجموعة أتمت اليوم الثلاثاء اتفاقا للاستحواذ على أنشطة لفروع بنك عودة اللبناني في ​العراق​ والأردن في مسعى لتنويع وتوسيع عملياته.

وقال السالم لـ«رويترز» إن كلا الطرفين اتفقا على عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة التي تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق.

وقال السالم «تتماشى الاتفاقية مع خطط كابيتال بنك لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق».

ويرفع الاتفاق أصول مجموعة كابيتال بنك التي مقرها عمّان بنحو الثلث إلى حوالي 3.7 مليار دينار أردني (5.23 مليار دولار). وستتجاوز حقوق المساهمين 400 مليون دينار.

توسع بنك عودة في الأردن والعراق في إطار مسعى إقليمي قوي قبل أن تعصف بلبنان أزمة مالية كبيرة أصابت بنوكه بحالة من الشلل، مما دفع بعضا منها إلى بيع أصول.

وقال السالم إنه سيتم دمج 14 فرعاً لبنك عودة في الأردن وخمسة فروع في العراق في شبكة كابيتال بنك الحالية.

وأضاف أن كابيتال بنك يسعى إلى التوسع في العراق من خلال حصة الأغلبية التي يمتلكها في المصرف الأهلي العراقي والبالغة 62%. وتتجاوز أصول المصرف 533 مليون دولار.

ويساعد الاستحواذ الأحدث كابيتال بنك، الذي يعد مساهموه من بين أكبر رجال الصناعة والأعمال في الأردن، على التوسع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسواق التجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود محمد الغول إنه سيتم الاحتفاظ بجميع معاملات بنك عودة وموظفيه.

وأضاف أنه سيتم الإبقاء على جميع الالتزامات تجاه العملاء الذين تعاقدت معهم وحدات بنك عودة في العراق والأردن دون أي تغيير.