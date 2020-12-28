إضافة تردد 500 ميجاهرتز لـ«الواي فاي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، توسيع نطاق الطيف الترددي المتاح لشبكات الواي فاي، بإضافة تردد 500 ميجاهرتز في نطاق 6 جيجاهرتز للجيل الجديد من شبكات الواي فاي، لتكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلق هذا التردد في النطاق 6 جيجاهرتز (بالتحديد 5925 - 6425 ميجاهرتز)، مع السماح بقدرة إرسال قصوى تبلغ 250 ميللي واطاً (EIRP ) متاحاً للاستخدامات الداخلية لشبكات الواي فاي فقط.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سرعة الشبكات اللاسلكية الداخلية لمواكبة الاستخدام المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات ومختلف القطاعات، إلى جانب زيادة القدرة على استيعاب التطبيقات الجديدة التي تحتاج سرعات أعلى وبموثوقية أكبر، وتكتسب شبكة الواي فاي أهميتها من خلال الربط بين الأفراد وأماكن العمل والشركات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

ويأتي هذا القرار بالتوافق مع الوثيقة الاستشرافية للطيف الترددي في دولة الإمارات 2020-2025، التي تضع خريطة الطريق لتوفير موارد الطيف المتاحة لمختلف التقنيات اللاسلكية الناشئة، وكنتيجة لإشراك أصحاب المصلحة من خلال المشورة العامة.

ويجسد هذا الإجراء حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تعزيز الريادة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويؤكد أنها واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية تطلعاً للمستقبل.

إلى ذلك، قال حمد المنصوري مدير عام الهيئة: «إن الظرف الخاص الذي مر به العالم في الشهور الماضية أكد ضرورة دعم أنظمة شبكات الإنترنت الداخلية الواي فاي، لتلبي الاحتياجات المتزايدة للشركات والأسر والأفراد، خصوصاً مع تبني أشكال العمل عن بُعد، والتعلم عن بُعد، والتجارة الإلكترونية والاتصال المرئي وغيرها من الأنشطة التي تتطلب سرعات إنترنت عالية، واستخدام أكثر من جهاز ذكي على الشبكة نفسها وفي الوقت ذاته»، مؤكداً أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات وكفاءة مواردها الوطنية.

وأضاف: «نتطلع إلى تلبية المتطلبات المتزايدة لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال في الدولة بما يخص خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، كما نعمل على تشجيع الاستثمار في شبكات الإنترنت الداخلي والتقنيات اللاسلكية الأخرى، بما يساهم في تسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، وتحقيق تطلعاتها للخمسين عاماً القادمة».

وأعلنت الهيئة أن 99% من المنازل في دولة الإمارات تمتلك ميزة الوصول إلى الإنترنت وفقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات المنشورة في يونيو الماضي، وتلعب شبكة الواي فاي دوراً أساسياً في توفير الاتصال بالإنترنت وفقاً لأحدث المعايير، والتي يمكن أن تبلغ سرعة البيانات القصوى بها 10 جيجابـِت في الثانية، ما يوفر زمن وصول أسرع وكفاءة أعلى للاتصال، بما يتناسب مع العدد المتزايد للأجهزة الإلكترونية المنزلية، مثل أجهزة التلفزيون الذكية، ومنصات الألعاب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأجهزة التحكم عن بُعد، والأقنعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.