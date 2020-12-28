«أبوظبي للجودة» يطلق خدمة فحص متبقيات الهرمونات

أبوظبي (وام)

أطلق مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خدمة «فحص متبقيات الهرمونات في الأدوية والأغذية والمكملات الغذائية» لدعم شركائه من الجهات الرقابية والقطاع الخاص.

وقال المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن المختبر طوّر قدرات فحص متبقيات الهرمونات في أنواع محددة من المواد الغذائية والأدوية الطبية والمكملات الغذائية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وسلامة وسعادة المجتمع في إمارة أبوظبي، واستكمال مسيرة الإبداع التي ينتهجها المجلس، من خلال توفير الخدمات التي تعزز صحة وسلامة المستهلك، إذ إن نوعية وسلامة الغذاء والدواء يلعبان دوراً مهماً في صحة المستهلك، فإضافة قدرة فحص متبقيات الهرمونات في المواد الغذائية والأدوية الطبية والمكملات الغذائية يساهم في دعم مبادرات شركاء المجلس من الجهات التنظيمية والرقابية في التحقق من سلامة الغذاء والدواء المتداولين في أسواق إمارة أبوظبي.

وأكد المعيني أن خدمة الفحوص الجديدة فعّالة حالياً، وتعتمد على أحدث الأجهزة المخبرية.

من جانبها قالت الدكتورة مريم حارب السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية:«نقدر الجهود المبذولة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في سعيهم لتلبية احتياجات وطلبات الجهات الحكومية من خدمات الفحص المخبري، ومنها تطوير فحص متبقيات الهرمونات».