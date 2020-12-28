«أغذية»: إصدار سندات للاستحواذ على «الفوعة»

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة شركة «مجموعة أغذية»، خلال اجتماعه المنعقد أمس، على زيادة رأس المال من 600 مليون درهم إلى 720 مليون درهم، عن طريق إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بمقدار 450 مليون درهم، وبقيمة اسمية واحد درهم لكل سند. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية: «سيتم تحويل هذه السندات إلى 120 مليون سهم، وبسعر تحويل 3.75 درهم لكل سهم جديد في الشركة، لصالح الشركة القابضة «صناعات»، كسعر استحواذ على كامل رأس مال شركة «الفوعة».

أضافت الشركة في البيان، أن المجلس وافق على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالصفقة بما في ذلك اتفاقيات إصدار السندات واتفاقيات الاستحواذ على شركة الفوعة. كما وافق المجلس على التقدم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بطلب لإصدار شهادة بالموافقة على إصدار السندات وتحويلها وزيادة رأس مال الشركة وتعديل نظامها الأساسي وإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن تحويل السندات باسم الشركة القابضة العامة.