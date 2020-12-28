انتهاء فترة الاكتتاب في «المال كابيتال ريت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة المال كابيتال أمس، أنها نجحت في جمع 350 مليون درهم من خلال الطرح العام الأولي لوحدات صندوق المال كابيتال ريت، الذي استحدثته مؤخراً والمعني بالاستثمار العقاري، بعد انتهاء فترة الاكتتاب بتاريخ 8 ديسمبر الجاري.

وأعلنت «كابيتال»، التي تتولّى إدارة الصندوق، حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على طرح وحدات الصندوق للاكتتاب العام، على أن يتم إدراج الوحدات في سوق دبي المالي. وحصل الصندوق على ترخيص هيئة الأوراق المالية - كصندوق استثمار عقاري مؤخرا، ويعتزم أن يكون أول صندوق استثمار عقاري تدرج وحداته في سوق دبي المالي اعتباراً من يناير المقبل.