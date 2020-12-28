«اتصالات» الأولى بالمنطقة في «بلوك تشين» الموارد البشرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» أمس عن دمج تقنية البلوك تشين في عمليات الموارد البشرية لتصبح بذلك الأولى في المنطقة في تطبيق هذه التقنية الرقمية المتطورة في مجال الموارد البشرية.

ويأتي تطبيق هذه التقنية بالشراكة مع «Chaintrail.com»، وتتيح «اتصالات» بموجبها لموظفيها إمكانية الوصول إلى رسائل الموارد البشرية وحماية بياناتهم وإتاحتها لهم بمرونة. كما يهدف استخدام تقنية البلوك تشين إلى ضمان حصول كافة الموظفين على الرسائل والبيانات المطلوبة والوصول إليها واستخدامها على مدار الساعة وطوال أيام السنة، في حين يمكن للجهات المعنية التحقق من البيانات بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى التدخل يدوياً.

وفي هذا السياق، قالت دينا علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مجموعة اتصالات»: «تجسد هذه الخطوة مستقبل بيئة العمل بالتزامن مع التغيرات التي شهدها العالم في عام 2020 والذي برهن الأهمية المتزايدة لاستراتيجية«اتصالات»المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات». ونعمل على ضمان تطبيق التقنيات المستقبلية بصورة واقعية وتزويدها لكافة عملائنا سعياً لتوحيد الجهود وتعزيز الإمكانات. وبدوره تركّز إدارة الموارد البشرية في«اتصالات» على تحقيق ذلك أيضاً على الصعيد الداخلي لتمكين موظفينا، ورفع مشاركاتهم، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، والارتقاء بمستوى تجارب الموظفين».

وأضافت: «يؤدي تطبيق تقنية البلوك تشين في الموارد البشرية إلى ضمان تحكم الموظف بالبيانات الخاصة به بخصوصية وأمان والوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. ومن الضروري أن يتم تطبيق هذه التقنيات في مجتمعاتنا ومؤسساتنا بكفاءة. بالتوازي مع رحلة التحول الرقمي التي تشهدها الإمارات».