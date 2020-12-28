أول عملية تحويل بين «المشرق» و«بنك مصر» بالدرهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق النقد العربي (AMF) أمس عن بدء التشغيل الكامل لمنصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، حيث باشرت منصة «بُنى» بتنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة.

يشكل هذا الإنجاز محطةً إضافية من محطات نجاح منصة «بُنى»، في استكمال المراحل الرئيسة من استراتيجيتها الهادفة إلى أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية وخارجها. المحطة لأولى في مسيرة «بُنى» كانت استكمال الجهوزية التقنية للمنصة في فبراير الماضي، تلاها بناء وتوسعة شبكتها من البنوك المشاركة وعملات التسوية. وقامت منصة «بُنى» بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود، من خلال تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي بين بنك المشرق في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك مصر في جمهورية مصر العربية. إلى ذلك، قال معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي:إن نجاح أول عملية دفع دليل قوي على الالتزام بالخطة الموضوعة، على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات غير المسبوقة على المستوى العالمي.