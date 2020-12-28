«موانئ دبي» تشغل محطة حاويات في ميناء بأنغولا

دبي (الاتحاد)

تم اختيار مجموعة موانئ دبي العالمية، بصفة «مقدم العطاء المفضّل» للدخول في مباحثات مع الحكومة الأنغولية حول عقد امتياز لمدة 20 عاماً لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا.

وكانت الحكومة الأنغولية طرحت مناقصة عالمية، وتم الإعلان الشهر الماضي عن اختيار مجموعة موانئ دبي العالمية من قبل لجنة التقييم التي شكلتها وزارة النقل الأنغولية، لبدء المناقشات الرسمية بين المجموعة وحكومة أنغولا بشأن بنود اتفاقية الامتياز.

وتخطط موانئ دبي العالمية لاستثمار 190 مليون دولار خلال فترة الامتياز التي تمتد عشرين عاماً، وتتضمن تلك الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة لرفع كفاءة المحطة، وتدريب طاقم العمل الحالي، ما يرفع سعة المحطة إلى 700 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.

وتتعامل محطة الحاويات في ميناء لواندا بمناولة الحاويات والبضائع العامة، ويبلغ طول رصيفها 610 أمتار بعمق 12.5 متر، وتبلغ المساحة الكلية للساحة 23 هكتاراً. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «حريصون على أن نقوم بدورنا في تنمية البلاد، خاصةً وأن أنغولا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الأطلسي، يتيح لها الاستفادة من التدفق التجاري من وإلى الدول المجاورة في المنطقة. وتتمتع موانئ دبي العالمية بأداء وسجل قوي في مجال تشغيل الموانئ والأعمال اللوجستية حسب أعلى المعايير العالمية، ما ساعد في خلق ممرات تجارية، وساهم في النمو الاقتصادي في الدول التي نعمل فيها».