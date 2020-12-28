اقتصادية دبي تطلق بوابة الملكية الفكرية المحدثة

دبي (الاتحاد)

أطلقت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، النسخة المطورة والمحدثة من بوابة الملكية الفكرية الخاصة بالحصول على خدمة قضايا التعدي على العلامات والوكالات التجارية، وتهدف الدائرة من خلال بوابة الملكية الفكرية إلى تسهيل آلية تقييد العلامات والوكالات التجارية، وتقديم خدمات حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة، ومن أي مكان في العالم، وعلى مدار الساعة. وتقدم البوابة المحدّثة، خدماتها عبر خمس لغات، وهي العربية، الإنجليزية، اليابانية، الفرنسية، والإيطالية. وتحتوي النسخة المحدثة من البوابة على ميزات متقدمة تهدف إلى إضافة قيمة مضافة ورفع نسبة رضا المتعاملين، بحيث ستُظهر النسخة الجديدة زيادة سرعة وكفاءة معالجة الحالات والقضايا المستلمة.

وأكد أحمد الروم المهيري، مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أن إدارة حماية الملكية الفكرية في القطاع تعمل على حماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية في إمارة دبي، حيث تعتبر بوابة الملكية الفكرية الأولى من نوعها في العالم في هذا المجال، وحرصاً من الإدارة على استمرار مسيرة النجاح وتحقيقاً لتطلعات أصحاب حقوق الملكية الفكرية تم تطوير بوابة الملكية الفكرية وفقا لمنظومة TRADE لأفضل الممارسات.