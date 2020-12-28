«أدنوك للتوزيع» تبحث الاستحواذ على أصول بالسعودية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بترول أبوظبي الوطنية»، أن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر، للنظر في إصدار قرار بالتمرير للاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في المملكة العربية السعودية بقيمة شرائية تبلغ 10 ملايين دولار (ما يعادل 37.5 مليون ريال)، بحسب بيان صادر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، والتابعة لمجموعة «أدنوك»، في العام 2018، حصولها على ترخيص لمزاولة الأعمال في المملكة العربية السعودية تتمكّن بموجبه من امتلاك وتشغيل وإدارة محطات وقود على أراضي المملكة، وأعلنت بعدها افتتاح أول محطتين لها بالسعودية.

وتدير شركة «أدنوك للتوزيع»، 406 محطات خدمة ومبيعات وقود بالتجزئة في الإمارات، إضافة إلى محطتين في السعودية.

وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي، الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً، تماشياً مع سياستها للنمو الذكي.

جدير بالذكر أنه قد تم مؤخراً تصنيف شركة أدنوك للتوزيع في المرتبة الأولى بين شركات البيع بالتجزئة على مستوى الشرق الأوسط ضمن قائمة فوربس العالمية لأفضل 100 شركة للعام 2020، وذلك نتيجة جهودها المستمرة لتعزيز تجربة العملاء، وتطوير مستوى خدماتها.