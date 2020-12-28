فلاي دبي تشغل ثلاث رحلات إعادة من السعودية إلى دبي

قال متحدث باسم «فلاي دبي» إن الشركة ستقوم اليوم بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات والمملكة العربية السعودية بتشغيل ثلاث رحلات إعادة من المملكة العربية السعودية إلى دبي. وتماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات سيتم إعادة رحلات فلاي دبي إلى مطار الدمام الدولي «DMM» ومطار الرياض الدولي «RUH»، اعتباراً من 29 ديسمبر الحالي.

وسيتم تشغيل رحلتين من جدة ورحلة واحدة من الرياض للمساعدة في عودة المواطنين والمقيمين الى الإمارات والمتواجدين حاليا في المملكة.

ووجهت فلاي دبي الشكر والتقدير لسفارة الدولة في المملكة ممثلة بسعادة السفير على الجهود التي بذلوها لإنجاح وتشغيل هذه الرحلات.

كما وجهت الشكر إلى السلطات المختصة في المملكة على وتعاونها في توفير كل التسهيلات المطلوبة.