النفط يقلص خسائره بعد توقيع ترامب قانون المساعدات

قلص النفط خسائره اليوم الاثنين بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب.

وفي الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5 بالمئة لتسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 48.04 دولار للبرميل.

ولقت خطوة الرئيس الأميركي ترحيبا لأنها تعيد إعانة البطالة لملايين الأميركيين وتحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية.



