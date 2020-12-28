الجمعية الطبية الأميركية "إيه إم إيه" تواصل نموها في الإمارات

منذ أكثر من 175 عاماً، أخذت الجمعية الطبية الأميركية "إيه إم إيه" (American Medical Association AMA) على عاتقها مهمة نشر وتعزيز علوم الطب وفنونه. وعلى الرغم من أنّ العديد من الأطباء في الإمارات يعرفون مجلة "إيه إم إيه" (AMA) جيداً فهي المجلة الطبية الأكثر انتشاراً في العالم، إلا أنهم قد لا يُلمّون تماماً بالمصطلحات الإجرائية الحالية "سي بي تي"CPT. مجموعة رموز المصطلحات الإجرائية الحالية "سي بي تي" CPT® (Current Procedural Terminology) " هي مجموعة مصطلحات طبية رائدة وموثوقة في الولايات المتحدة يتم تحديثها باستمرار منذ أكثر من 50 عاماً، وقد تم تبنيها بالفعل في دبي وأبوظبي وغيرهما من المدن خلال السنوات الأخيرة.

ويمكن تعريف المصطلحات الطبية باللغة المشتركة التي يستخدمها المجتمع الطبي لوصف الخدمات والإجراءات المستخدمة لرعاية المرضى. فحين يستخدم الأطباء والمستشفيات والعاملون في القطاع الصحي والسلطات الصحية مصطلحات طبية موحدة، يصبح من السهل التنسيق والتحليل وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمرضى عبر منطقة بأكملها. ومن أبرز أسباب اهتمام الحكومات في منطقتنا بمجموعة رموز "سي بي تي" (CPT) هو كونها صُممت خصيصاً لتدعم الابتكار.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس أمناء "إيه إم إيه" (AMA) جيرالد هارمون (حاصل على دكتوراه في الطب): "تتطور المعارف الطبية باستمرار، لذلك تستثمر "إيه إم إيه" (AMA) موارد واسعة في عملية مفتوحة وصارمة تجمع خبراء من المجتمع الطبي لإضافة تحسينات عملية لمجموعة "سي بي تي" (CPT). وتضمن هذه العملية الصارمة مواكبة مجموعة رموز "سي بي تي" (CPT) لتطورات العلم والتكنولوجيا الطبية حتى تتمكن من أداء دورها الحيوي كلغة معاصرة للطب ورمز لمستقبله."

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد توفير الرعاية الصحية عالمية المستوى من الركائز الستّ للأجندة الوطنية ضمن رؤية الإمارات 2021. في العام الماضي، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن استراتيجية وطنية للحوكمة السريرية حددت أهدافاً رئيسية على عدة جوانب من أجل تمكين الإدارة السريرية وإعادة هيكلة الأطر التنظيمية وعمليات المساءلة والامتثال لمعايير الجودة والارتقاء بمستوى الرعاية بحيث تركز على مصلحة المريض بشكل أساسي.

وتابع الدكتور هارمون: "تستثمر الهيئات الصحية ومزودو الرعاية في دول مجلس التعاون الخليجي في التقنيات الحديثة لتطوير أنظمة الرعاية الصحية لديهم. ويلبي محتوى "سي بي تي" (CPT) الحاجة إلى أنظمة رعاية صحية قائمة على البيانات في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم لغة تواصل سريرية واضحة وبيانات طبية حيوية للنظام الصحي بأكمله".

واختتم الدكتور هارمون قائلاً: "لتحقيق النجاح والتميز في مجال الرعاية الصحية اليوم، علينا استخدام البيانات نيابة عن الأطباء والمرضى لتعزيز الرعاية الصحية وتحسين النتائج وزيادة قدرة الحصول على الرعاية مع تقليل التكاليف وخفض الأعباء المترتبة على الطبيب. على مدار أكثر من خمسين عاماً، اضطلعت "سي بي تي" (CPT) بهذه المهمة لتلبية احتياجات الأنظمة الصحية المتكاملة والتي يعتبر التبادل الفعّال للبيانات أمراً محورياً بالنسبة لها. نظراً لطبيعة هذه المجموعة من الرموز الطبية المنظمة والصارمة، حظيت بثقة واسعة كلغة طبية عالمية لإعداد التقارير عن الخدمات والإجراءات الطبية المقدمة للمرضى".