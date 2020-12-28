الذهب يصعد بعد إقرار حزمة التحفيز الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة اليوم الاثنين في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة مساعدة متضرري الجائحة التي طال انتظارها، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1888.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولار. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1893.20 دولار.

ووقع ترامب حزمة مساعدة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، مما يجدد إعانة البطالة لملايين الأميركيين ويمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية.

وارتفعت الفضة 2.2 بالمئة إلى 26.42 دولار للأوقية، بعد بلوغها أعلى سعر في أسبوع عند 26.75 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتقدم البلاتين واحدا بالمئة إلى 1033.52 دولار وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 2353.84 دولار للأوقية.