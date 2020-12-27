«سوق أبوظبي» يدرج «إيزي ليس» في منصة السوق الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة «إيزي ليس»، في منصة «السوق الثاني» تحت الرمز EASYLEASE، وقد بدأ التداول على أسهمها اعتباراً من أمس. وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 30 مليون درهم، كما يبلغ عدد الأسهم 30 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ درهماً واحداً. ومع هذا الإدراج، يرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى 90 ورقة مالية.

وتقدم «إيزي ليس»، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، حلول تأجير جاهزة للتسليم لتلبية احتياجات أسطول الدراجات النارية للعملاء، وكانت الشركة تأسست في عام 2011، ولديها أصول بقيمة 74.1 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2020.

إلى ذلك، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «شركة (إيزي ليس) هي رابع شركة يتم إدراجها في السوق خلال العام الجاري. يتيح الإدراج للشركات الخاصة الوصول الفعال إلى أسواق رأس المال لجمع الأموال من خلال طرح الأسهم والسندات، وبالتالي المساهمة في إثراء القطاع المالي في الدولة. كما توفر الشركات الخاصة المزيد من الخيارات للمستثمرين، ما سيسهم في زيادة العمق في الأسواق، وتوفير المزيد من البدائل الاستثمارية للمساهمين».

ومن جانبه، قال أحمد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»: «قمنا ببناء شركة رائدة في مجال الدراجات النارية في أبوظبي، حيث نزود الأفراد والشركات في العاصمة وحول دولة الإمارات بالمنصة والحلول المناسبة وخاصية دعم العملاء لتلبية احتياجات أسطولهم المتزايدة. ويسعدنا إدراج أسهمنا ضمن منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ستدعم هذه الخطوة النمو المستدام لـ(إيزي ليس) على المدى الطويل».