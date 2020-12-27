%221 نمو إنتاج الإمارات من الطاقة المتجددة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حققت دولة الإمارات قفزة كبيرة في معدلات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والتي ارتفعت خلال عام 2019 لتصل إلى 1914.2 ميجاوات، مقارنة مع 585.9 ميجاوات عام 2018، بنمو 221.2%، وفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات المركز تضاعف القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة في الدولة، خلال السنوات العشر الماضية، من 10 ميجاوات في عام 2009 لتصل إلى 1914.4 ميجاوات بنهاية العام الماضي، فيما ارتفعت كمية الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة من 6.3 جيجاوات/‏ساعة في عام 2009، لتصل إلى 3.779.7 جيجاوات/‏ساعة بنهاية عام 2019.

وأفادت بيانات المركز التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاع كمية الكهرباء المنتجة في الدولة من مصادر الطاقة المتجددة والتي تشمل (الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة)، خلال عام 2019، لتصل إلى 3.779.7 جيجاوات/‏ ساعة، مقارنة مع 1.303.1 جيجاوات/‏ساعة عام 2018، مسجلةً نمواً قدره 190%.

وتشهد حصة الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المنتجة في الدولة نمواً متسارعاً خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث ارتفعت من 0.47% أو ما يعادل 138.2 ميجاوات خلال عام 2016 لتصل إلى نحو 5.8%، أو ما يعادل 1914.2 ميجاوات عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الدولة من الطاقة المتجددة، مع دخول المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها حالياً والبالغ قدرتها الإنتاجية 6500 ميجاوات، إلى 8300 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتبرز الطاقة المتجددة وفقاً لتقرير «الآفاق العالمية للطاقة المتجددة.. تحول نظام الطاقة 2050» الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» في أبريل 2020، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري، مقدمةً مساهمات بارزة في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وتستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة.