«سياحة – أبوظبي» تستضيف أول معرض ترويجي افتراضي في الصين

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في 8 و9 ديسمبر الجاري أول معرض ترويجي افتراضي على الإطلاق في الصين، جمع أكثر من 100 مشارك من منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر الصينية مع 37 من شركائها وأصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات إدارة الوجهات السياحية في مختلف أرجاء الإمارة، بالإضافة إلى ممثلين عن «الاتحاد للطيران» وجزيرة ياس، وعدد من الفنادق والمعالم السياحية في العاصمة.

يأتي هذا المعرض الترويجي الافتراضي عقب تسلّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جائزة «الشريك الاستراتيجي السنوي» من شركة خدمات السفر الصينية الرائدة Ctrip، ضمن فعاليات قمة الشراكة العالمية الافتراضية في أكتوبر الماضي.

وأسهم المعرض الترويجي الافتراضي في تعزيز مكانة أبوظبي في السوق الصينية من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتوطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة في الصين، وتزويدهم بمعلومات محدثة حول أبرز الوجهات والمعالم السياحية في الإمارة، واطلاعهم على المبادرات التي تم إطلاقها لضمان السلامة العامة في العاصمة في خضم جائحة كوفيد - 19. وقدّم الحدث لأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع السياحة في أبوظبي إرشادات حول كيفية التعامل مع السوق الصينية في عام 2021، فضلاً عن فرص تبادل المعرفة، وإبرام الصفقات وعقد اجتماعات عمل افتراضية مع نظرائهم الصينيين.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «على الرغم من التأثير المباشر لجائحة كوفيد - 19 على قطاع السياحة في جميع أنحاء العالم، نواصل الحفاظ على علاقات وثيقة مع شركائنا في الخارج، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تماماً مثل الحملة الترويجية الافتراضية الأولى من نوعها في الصين، والتي تعتبر إحدى أهم الأسواق بالنسبة لنا، وواحدة من أهم شركائنا في العديد من القطاعات، بما فيها السياحة. نحن ممتنون للاحتفال بهذه الشراكة من خلال مبادرات مبتكرة تجمع رواد القطاع من كلتا الوجهتين لتبادل المعرفة والتخطيط لمستقبل السياحة في بلادنا».

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قد شاركت في أكتوبر الماضي ضمن فعاليات قمة الشراكة العالمية التي نظمتها Ctrip، إحدى منصات الموقع الإلكتروني الرائد في الخدمات السياحية في الصين Trip.com. القمة التي اعتبرت إحدى أهم الأحداث العالمية لقطاع السياحة هذا العام، جذبت أكثر من 2600 مندوب إلى جانب أكثر من 4.5 مليون مشاهدة عبر «الإنترنت». افتتح الاجتماع بكلمة ألقاها سعادة علي عبيد علي الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين، وتخلله حصول دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على لقب «الشريك الاستراتيجي السنوي» من قبل Ctrip، بعد اختيارها من بين أكثر من 300 وجهة حول العالم.