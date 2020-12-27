«دبي للجودة» تكرم 13 فائزة بـ«الإمارات للسيدات 2020»

دبي (وام)

كرمت مجموعة دبي للجودة 13 فائزة من المهنيات وصاحبات الأعمال الإماراتيات والمقيمات في الدورة الـ 17 لجائزة الإمارات للسيدات 2020، معلنة إضافة فئة جديدة لها اعتباراً من العام المقبل.

وفي كلمة ألقاها في الحفل، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، أكد حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، حرص المجموعة على القيام بدور فعال ورئيسي في تعزيز مفهوم الجودة والتميز وترسيخ مفهوم الابتكار في ثقافة المؤسسات في الدولة، وفقاً لرؤية ورسالة المجموعة وتماشياً مع «الخطة الخمسينية».