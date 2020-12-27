«جمارك دبي» تحوز شهادة «مختبر معتمد» من المعهد العالمي للابتكار

دبي (وام)

حصل «مركز المستقبل للبحث والتطوير» في دائرة جمارك دبي، على شهادة «مختبر ابتكار» معتمد من المعهد العالمي للابتكار ومقره الولايات المتحدة الأميركية، لتصبح أول دائرة جمركية في العالم تحصل على هذا الاعتماد العالمي، بعد قيامه بعدد من عمليات التقييم شملت الاستراتيجية ودعم منظومة الابتكار والتصميم والبنية التحتية والأمن والسلامة والموارد ونضوج الابتكار، حيث يعد المعهد جهة عالمية رائدة في مجال الاعتمادات، والتي تدير برنامج اعتماد ابتكار شامل للأفراد والمؤسسات.

وقال أحمد مصبح، المدير العام لجمارك دبي، إن الدائرة حددت أهدافاً تعنى مباشرةً بالتركيز على استشراف المستقبل والابتكار وإسعاد جميع المعنيين، واستطاعت ترسيخ ثقافة الابتكار في جميع قطاعاتها وعملياتها التشغيلية.