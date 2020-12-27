اجتماع فريق عمل المختصين بصناديق الاستثمار بدول «التعاون»

الرياض (وام)

عقد فريق عمل المختصين بصناديق الاستثمار والمختصين القانونيين بالجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الأول أمس افتراضياً، لاعتماد مبادرات منها دراسة إطار الاعتراف المتبادل بين الجهات المنظمة لأسواق المال، وإعطاء الأولوية لها، على أن يتم البدء بمبادرة الترخيص البيني لصناديق الاستثمار والخدمات والأنشطة التابعة لها في دول مجلس التعاون. وناقش الفريق مسودة الإطار الاتفاقية التنظيمية للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ناقش ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء على مسودة الإطار التنظيمي للترخيص البيني للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون.