«أبوظبي العالمي» يعزز مكانته مركزاً مالياً دولياً

أبوظبي (الاتحاد) - شهد سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الحائز جوائز عدة في العاصمة أبوظبي، عاماً قياسياً من النمو خلال 2020، بإنجازات بارزة في التكنولوجيا المالية والجوانب التنظيمية والتمويل المستدام والتحكيم.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد، استمر سوق أبوظبي العالمي في تحقيق نمو مستمر من خلال سلطاته الثلاث: سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي. حيث أسفرت هذه الجهود عن زيادة عدد التراخيص السارية بنسبة 43%، لتصل إلى 3211 رخصة بحلول نهاية عام 2020. فيما ارتفعت الأصول الخاضعة لإشراف السوق بنسبة 193% خلال العام، لتصل إلى 85 مليار دولار أميركي.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «إن سوق أبوظبي العالمي، وعلى الرغم من الصعوبات التي فرضتها الجائحة، تمكن من النمو ليصبح أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الشركاء الاستراتيجيين والعملاء، حيث حققنا نتائج وتطورات أكثر من المتوقع لهذا العام. فقد شهدنا تعديلات على القانون التأسيسي لسوق أبوظبي العالمي، وأطلقنا مبادرات رائدة، وشكلنا شراكات تاريخية، كما حققنا نجاحات في مجال التكنولوجيا المالية والتحكيم والتمويل المستدام وعلى الصعيد الأكاديمي أيضاً».

وأضاف: «صادف هذا العام أيضاً، الذكرى الخامسة على انطلاق مسيرة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، جدد فيه فريق عمل سوق أبوظبي العالمي التزامه بتلبية احتياجات مجتمع الأعمال لديه، وإننا نؤكد على مواصلة دورنا في تعزيز النمو والتنمية المالية ودعم الاستدامة الاقتصادية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. وإننا نتطلع إلى عام 2021 بترقب وأمل كبير».

واختتم السوق العام باستضافة الدورة الرابعة من مهرجان فينتك أبوظبي، افتراضياً، إلى جانب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، واستقطب الحدث أكثر من 7500 مشارك من أكثر من 110 دول.

وتمثلت أبرز المحطات في مسيرة عام 2020 في توسيع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي من خلال اتفاقية تعاون مع هيئة الموارد البشرية وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري لإنشاء منصة تعليمية تستهدف الشباب الإماراتي، حيث ستعمل المؤسسات معاً لإطلاق برنامج «المصرفيون»، الذي يهدف إلى دعم متطلبات الحكومة في إطار قائمة المهن الحيوية التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبما يتماشى مع متطلبات إدارة وتوظيف المواهب لدى البنوك.

وفي أغسطس، وبعد توقيع الاتفاقية الإبراهيمية بين الإمارات وإسرائيل، والتي تلاها إرساء سوق أبوظبي العالمي لعلاقات تعاون إقليمي جديدة، من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات تنظيمية ومالية إسرائيلية، منها بنك هبوعليم وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية.

كما عزز السوق شبكة شركائه في عام 2020 حول العالم، من خلال تعاونات جديدة مع المؤسسات والهيئات التنظيمية المعترف بها عالمياً مثل Aurora50، ومكتب أبوظبي للصادرات، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وسلطة تسجيل الشركات في جبل طارق، ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية وأربيترال ومن (نساء في التحكيم). ومع حلول نهاية العام، وصل عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعها السوق إلى 208، بما فيها 88 مذكرة تفاهم مع جهات دولية.

وأما في مجال التمويل المستدام، فكان عاماً حافلاً بالتقدم لسوق أبوظبي العالمي، فمنذ نشر أجندة التمويل المستدام في عام 2019، استضاف سوق أبوظبي العالمي النسخة الثانية من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، والذي شكل منصة لإطلاق العديد من المبادرات البارزة، منها الإعلان عن أول صندوق استثمار عقاري أخضر في المنطقة، بالإضافة إلى الجولة الثانية من الموقعين على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام. وكما شهد هذا العام إصدار كل من سوق أبوظبي العالمي ووزارة التغير المناخي والبيئة لتقرير «حالة التمويل المستدام»، والذي يبرز الإنجازات الجماعية للشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الخاص والعام.

وأما في الجانب القضائي، فقد شهد عام 2020 تعديلات على القانون التأسيسي للسوق، ركزت على تحسين إطار عمل فض المنازعات الخاص بسوق أبوظبي العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق بالسلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، كما أطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي نظام برنامج المساعدات القانونية المجانية للأفراد بغض النظر عن وضعهم المالي، وتلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي رقماً قياسياً من القضايا والتي بلغ عددها 52 قضية، بما يعادل 208 ملايين دولار من حيث القيمة.

وشكل مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي لجنة المحكمين، وهي مرجع يمكن للأطراف ومستشاريهم الرجوع إليه عند اختيارهم لمحكم. ونتيجة لهذه الجهود، فاز المركز بجائزة «أفضل سلطة قضائية تحرز تقدماً ملحوظاً» ضمن جوائز مجلة التحكيم العالمية لعام 2020.

وفي إطار التزام السوق المستمر بتقديم خدمات تسوية المنازعات ذات معايير عالمية، أعلن سوق أبوظبي العالمي والمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، في ديسمبر، عن افتتاح مكتب لإدارة القضايا التابعة للأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية، بما يخدم المستخدمين في الشرق الأوسط وحول العام.

وأظهر عام 2020 التزام سوق أبوظبي العالمي تجاه مجتمع الأعمال لديه، خصوصاً من خلال حزم دعم الأعمال التي أطلقها لمواجهة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والتي تضمنت مجموعة من التخفيضات على الرسوم والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك إعفاء كامل من رسوم استمرارية الأعمال، والرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية، ورسوم تجديد الرخص التجارية، وتخفيض 50% من قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية المدفوعة، وتخفيض بنسبة 50 بالمئة على رسوم تأسيس شركات جديدة.

وكان سوق أبوظبي العالمي قد أحيا هذا العام الذكرى الخامسة على تأسيسه بتقرير خاص يعرض نمو السوق وإنجازاته، بالإضافة إلى الابتكارات التي تبناها منذ إنشائه.