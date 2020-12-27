سوق اتصالات ماركت او تي بي يحقق نجاحاً كبيراً خلال مهرجان دبي للتسوق

حققت فعاليات سوق اتصالات ماركت او تي بي من الموسيقى والترفيه والأزياء والمأكولات، نجاحاً كبيراً بين سكان دبي وزوارها خلال الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق.

واستمتع ضيوف السوق الذي يُقام في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي ويضم 100 علامة تجارية متخصصة في التجزئة و27 بائعاً للمأكولات والمشروبات، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق بحفل للنجمين حسين الجسمي وتامر حسني خلال اليوم الأول من الافتتاح، بالإضافة إلى حفل آخر لمطربة البوب العالمية آن-ماري ودي جي فرقة كلين بانديت في اليوم الثاني.

واستكشف الزوار خلال هذا الأسبوع الحلة الجديدة للسوق والمستوحاة من توجه ثقافي جديد يطلق عليه NEWTRO، وهو اسم يمزج بين الكلمتين "New" والتي تعني "الجديد" و"Retro" والتي تعني "القديم"، وهو عبارة عن توجه شائع وجديد يجمع بين التسعينيات والثقافة المعاصرة الكورية واليابانية.

وتعاونت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مع الجاليات الكورية واليابانية في دولة الإمارات لاستضافة أنشطة ثقافية مثل عروض الفلوت اليابانية وتحديات رقص البوب الكوري.

وتجمع منطقة الأطفال لهذا العام بين سلسلة من الأنشطة تشمل محطة “Glitterati” المخصصة لورش عمل التزيين والتلوين والحِرَف تحت عنوان "Candy and Slime Park". ولأول مرة في السوق، ستضم منطقة الأطفال أيضاً ترامبولين للصغار. ويستضيف اتصالات ماركت او تي بي ورش عمل ومسابقات لكرة السلة في ملعب سلام دانك. وتفتح ورش العمل المجانية التي يقودها لاعبون من أكاديمية Phases لكرة السلة، أبوابها أمام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً.

ويشمل توجه "NEWTRO" في اتصالات ماركت او تي بي عدداً من البائعين المميزة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم بالإضافة إلى ممر الطعام الذي يقدم مأكولات الشارع الكورية واليابانية والآسيوية. وتشمل قائمة بائعي المأكولات والمشروبات مقهى سول سين وذا بتشر وغريبس آند ديتس وكشري سكوير وموشي وسيمي سويت وبَنز.

ويستقبل اتصالات ماركت او تي بي الزوار حتى 2 يناير. ويفتح السوق أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً، وأيام الخميس من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل، وأيام الجمعة والسبت من 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل، مع الالتزام بجميع قواعد وإجراءات الصحة والسلامة والتي تشمل فحص درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات طوال الوقت.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة @dsfsocial على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني www.mydsf.ae ".