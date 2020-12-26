«ستراتا» تسلم أجزاء من «MBZ-Sat» بداية 2021

يوسف العربي (أبوظبي)

تبدأ شركة «ستراتا للتصنيع» في مدينة العين بداية العام المقبل تسليم أجزاء من القمر الاصطناعي «MBZ-Sat» الذي يعمل عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، تمهيداً لإطلاقه في عام 2023، وفقاً لإسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أوضح أن الأجزاء المزمع تسليمها تعد الإنتاج الأول لشركة «ستراتا» في مجال الفضاء. وقال عبد الله لـ «الاتحاد» إن هذه الخطوة تأتي بعد أن اتفقت «ستراتا» مع مركز محمد بن راشد للفضاء، على تطوير قدرات التصنيع المحلية للقمر الاصطناعي المدني «MBZ-Sat»، الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.