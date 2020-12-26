دبي تستعرض مزايا قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا أمام مستثمرين ألمان

دبي (وام)

عقدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ندوتين عبر الإنترنت للتواصل مع مستثمرين وشركاء محتملين من ألمانيا، للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية تشمل قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وقال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «ترتبط دولة الإمارات وألمانيا بشراكة استراتيجية وثيقة تقوم على عمق العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وتعدّ التكنولوجيا والرعاية الصحية من أهم القطاعات التي تدعم استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وتقدمان فرصاً هائلة للشركات والأفراد الراغبين بالاستثمار فيها من ألمانيا».

وأضاف: «الندوات تناقش فرص الشراكة والاستثمار بين الجانبين، بحيث يمكننا البقاء على مسار التعافي والنمو الاقتصادي».

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لألمانيا في المنطقة، إذ تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا 480 مليار درهم بين عامي 2010 و2019.

وفي نهاية عام 2019 بلغ عدد الشركات الألمانية والوكالات التجارية والعلامات المسجلة في دولة الإمارات 18.781 شركة ووكالة ألمانية.