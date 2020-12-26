«ميلس رُوّاد» يبحث حوافز مقدمة لمشاريع في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

عقد «ميلس رُوّاد» -إحدى مبادرات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، مؤخراً ثالثة جلساته هذا العام، عبر حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «حوافز وعروض لأعضاء روّاد».

وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»: إن مبادرة (ميلس روّاد) قطعت خطوات نوعية في تحقيق أهدافها عبر بناء حلقة وصل بين أعضائها من أصحاب المشاريع والجهات المعنية في الإمارة. وأضاف أن الحلقات النقاشية التي تطرحها «ميلس روّاد» تثري التواصل بين هذه الأطراف، فيما يتعلق بالفرص والمزايا المتاحة لرواد الأعمال وأيضاً التحديات التي تواجههم في سوق العمل، والوصول إلى حلول مبتكرة ترسخ تنافسية هذه المشاريع وتوفر البيئة المثلى لتطويرها.

وأوضح أن الحلقة النقاشية استهدفت تعريف الأعضاء والراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال بالفرص والخدمات والعروض والمميزات والتسهيلات المقدمة لصالح رواد الأعمال من قاعدة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، بما فيها الجهات الحكومية والخاصة.