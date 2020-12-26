«غرفة الشارقة»: تنشيط قطاع الأعمال وتعزيز قدرته على تجاوز التحديات

الشارقة (وام)

اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الخطة التشغيلية لعام 2021، تضمنت أهدافاً، أبرزها التركيز على تنشيط قطاع الأعمال، وتوفير الدعم الكامل له لتعزيز قدرته على تجاوز تحديات الظروف الراهنة.

وأكد المجلس التزامه بدعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات لها، مع العمل على تنمية صادرات الشركات في الإمارة لتعزيز تنافسيتها ونجاحها في الأسواق العالمية وزيادة المساهمة في حجم صادراتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس عشر لمجلس إدارة الغرفة، الذي انعقد في مقر «الغرفة» برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة.

وبحث المجلس، خلال الاجتماع، مواضيع أبرزها اعتماد الميزانية التقديرية للغرفة لعام 2021، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتمكينه من تجاوزها، بالإضافة إلى إقرار الميزانية العامة لمركز «إكسبو الشارقة 2021»، ومناقشة عددٍ من قضايا التحكيم التي تداولها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، مستعرضاً أهم إنجازاته ومنها إعداد كوادر بشرية مواطنة من خلال برنامج دبلوم التحكيم والذي بلغت نسبة المواطنين المنتسبين له 95 في المائة.

كما استعرض المجلس ما أنجز من أعمال في مشروع تطوير البنية التحتية في «المنطقة الصناعية 10» الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع جهات حكومية ومنعكساتها الإيجابية على القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور حملة «عروض الشارقة للتسوق» في دعم قطاع مراكز التسوق، وتعزيز مرحلة الانتعاش التي بدء يشهدها قطاع التجزئة في الإمارة الشارقة. وأكد العويس، أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتزمة بدورها تجاه القطاع الخاص، من خلال إيجاد السبل والحلول لمواجهة مختلف التحديات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، بما يرسخ دور الغرفة كممثل وداعم لمصلحة مجتمع الأعمال في الإمارة، إلى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة بهدف دعم القطاع الخاص وتأمين بيئة محفزة لنموه، بما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات لإيجاد مبادرات تحقق الاستدامة الاقتصادية، وتعزز التنوع الاقتصادي.

من جانبه، استعرض محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، دراسات جدوى لبعض القطاعات الاقتصادية الواعدة وآلية العمل على تنظيمها والنهوض بها، من خلال إطلاق مبادرات وبرامح مبتكرة ترفع كفاءتها، وتحفز الابتكار والبحث والتطوير وتعزز الإطار التنظيمي لها.

ولفت سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، إلى أن المركز سيكثف تنظيم المعارض المتخصصة من خلال إعادة تطويع خدماته، واتخاذ إجراءات احترازية لضمان أقصى درجات الوقاية حرصاً على سلامة الموظفين والعارضين والزوار.