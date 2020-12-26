«كهرباء دبي» تدشّن 2367 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 2367 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال العام الجاري.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في (الهيئة) على توفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه تلبي الطلب المتزايد، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة في دبي واحتياجات قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية، من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل ووفق أفضل الممارسات العالمية»، مضيفاً: «يتم تطوير خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك رفع قدرة إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030، والتي تأخذ بالاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة». وأشار إلى أن قيمة استثمارات «الهيئة» في قطاع الطاقة تبلغ نحو 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جهته، أوضح راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في «الهيئة»، أن عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 85 محطة، بينما يبلغ عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت 40.086 محطة، ويتم تنفيذ جميع المحطات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.

وحافظت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء، بما في ذلك الإجراءات؛ والوقت؛ والتكلفة؛ واعتمادية إمدادات الكهرباء وشفافية التعرفة.

ويتم حالياً توصيل الكهرباء للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي في دبي خلال 5 أيام وفي خطوة واحدة فقط من خلال خدمة «الناموس»، مع الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات. وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي.