«دبي للمرأة» تناقش الآفاق الجديدة أمام رائدات الأعمال

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي للمرأة الجلسة الثالثة من «حوارات دبي الافتراضية للمرأة»، تحت عنوان «المرأة في ريادة الأعمال.. نحو آفاق جديدة»، وفيها تحدثت شمسة صالح المدير التنفيذي للمؤسسة، عن دور حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في تمكين المرأة الإماراتية اقتصادياً، من خلال المبادرات والبرامج التي تنظمها المؤسسة بهدف فتح آفاق جديدة أمام رائدات الأعمال في المنطقة.

وقالت صالح: إن دولة الإمارات تأتي في مقدمة أكثر من 14 جهة مانحة تدعم مبادرة تمويل رائدات الأعمال، لتعزيز أثرها الإيجابي في زيادة فرص حصولهن على التمويل ودخول الأسواق.

وأكدت عزة سليمان مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات عملت على تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، وأن الممكنات الاقتصادية تساوي الفرص بين الرجل والمرأة، مشيرةً إلى وجود تشريعات داعمة كالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2020 الذي ينص على المساواة في الأجور بين الجنسين وميثاق الحكومة المرنة الذي وقعت عليه دولة الإمارات، والذي يسهم في دعم روّاد ورائدات الأعمال والشركات التكنولوجية والابتكارية لتصبح أكثر قدرة على مواكبة مختلف المتغيرات في العالم بعد جائحة «كوفيد - 19»، لافتة إلى وصول دولة الإمارات إلى المرتبة الـ 18 عالمياً والأولى عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.