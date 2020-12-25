تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال نوفمبر

طوكيو (د ب أ)

كشفت بيانات رسمية أمس تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة في اليابان بوتيرة حادة خلال نوفمبر الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار المستهلكين تراجعها في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، بعد تأثر حجم الطلب بالموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان أن مبيعات التجزئة سجلت نمواً بنسبة سنوية تبلغ 0.7 بالمئة في نوفمبر الماضي، في وتيرة أبطأ بفارق كبير عن معدل النمو الذي تحقق في أكتوبر وبلغ 6.4 بالمئة.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يصل معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة 1.7 بالمئة.

وجدير بالذكر أن نوفمبر كان ثاني شهر يشهد نمواً في مبيعات التجزئة بعد سبعة أشهر على التوالي من التراجع.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو انخفض في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي.

وانخفض المؤشر بنسبة سنوية تبلغ 1.3 بالمئة في ديسمبر، بعد تراجع نسبته 0.8 بالمئة في نوفمبر.