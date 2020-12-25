600 مليار دولار احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية

موسكو(وام)

ارتفع احتياطي روسيا من المعدن النفيس الذهب والعملات الأجنبية، ويتجه صوب مستوى 600 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي.

وقال البنك المركزي الروسي إن احتياطيات روسيا الدولية بلغت بحلول 18 ديسمبر الجاري 593.6 مليار دولار، مقابل 587.1 مليار دولار سجلتها في 11 ديسمبر 2020، ويعني ذلك أن الاحتياطيات ارتفعت بواقع 6.5 مليار دولار خلال أسبوع حيث يرجع ارتفاع قيمة الاحتياطيات إلى «إعادة تقييم إيجابية لسعر الصرف وارتفاع أسعار الذهب».

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

يذكر أن روسيا تحتل حالياً المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي لمناجم الذهب بعد أستراليا والصين والمرتبة الخامسة عالمياً باحتياطيات المعدن النفيس، وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولاً مثل الصين والهند.