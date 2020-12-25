الهند تدفع 2.5 مليار دولار لدعم صغار المزارعين

نيودلهي (د ب أ)

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 180 مليار روبية (2.5 مليار دولار) في إطار برنامج لدعم صغار المزارعين، في الوقت الذي استمرت فيه احتجاجات آلاف المزارعين على قوانين زراعية جديدة في ضواحي العاصمة دلهي.

وقال مودي خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إنه في إطار المبادرة الجديدة، أعلنت الحكومة صرف مبلغ بقيمة ستة آلاف روبية سنويا بشكل مباشر إلى الحسابات المصرفية للمزارعين الذين سوف يستفيدون من البرنامج، على ثلاثة أقساط متساوية.

وأضاف أن الحكومة قامت حتى الآن بتحويل 1.1 تريليون روبية إلى المزارعين في إطار البرنامج.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخيم فيه آلاف المزارعين المحتجين الذين جاؤوا أساسا من ولايتي هاريانا وبنجاب الشماليتين، خارج العاصمة منذ أواخر الشهر الماضي، للمطالبة بإلغاء القوانين الزراعية التي تم تمريرها في سبتمبر الماضي، وتسمح لهم ببيع المحاصيل مباشرة إلى الشركات الخاصة بدلا من الوسطاء في أسواق تحت سيطرة الدولة.

ويقول مودي إن المزارعين سوف يحققون أرباحا أعلى، ولكن المزارعين يخشون من عدم التزام الشركات بدفع الحد الأدنى للأسعار الذي تحدده الحكومة للمحاصيل المختلفة.

وقال وزير الزراعة الاتحادي ناريندا سينج تومار في وقت سابق هذا الشهر إنه من الأجدر بالمزارعين دراسة الاقتراحات الحكومية لتعديل البنود القانونية التي تثير قلقهم بدلا من الدفع من أجل إلغاء التشريع بشكل كامل.

وجدير بالذكر أن قرابة 800 مليون شخص في الهند يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط الزراعة التي يمثل 16 بالمئة من حجم الاقتصاد في البلاد التي يسكنها أكثر من 1.3 مليار نسمة.