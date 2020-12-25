ارتفاع مبيعات تويوتا بفضل قوة الأداء في الصين

طوكيو (د ب أ)

أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات أمس، أن مبيعاتها على مستوى العالم ارتفعت في نوفمبر بنسبة سنوية بلغت 1.8 بالمئة إلى 852 ألف و213 سيارة، بالرغم من جائحة فيروس كورونا، بفضل قوة الطلب في الصين.

وذكرت تويوتا أن المبيعات في الصين خلال نوفمبر، قفزت بنسبة 16.7 بالمئة إلى 177 ألفاً و726 سيارة، لتسجل بذلك زيادة في المبيعات للشهر الثامن على التوالي.

وأضافت الشركة أن مبيعاتها في الأسواق المحلية في اليابان ارتفعت بنسبة 11.8 بالمئة إلى 142 ألفاً و775 سيارة، فيما ارتفع حجم المبيعات في ألمانيا بنسبة 21.6 بالمئة إلى 9 آلاف و386 سيارة.

وارتفع حجم إنتاج الشركة على مستوى العالم بنسبة سبعة بالمئة إلى 828 ألف و066 سيارة.