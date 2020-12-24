موسم الأعياد يرفع معدل إشغال فنادق بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

يعزز موسم الأعياد ورأس السنة الميلادية من معدلات إشغال فنادق بأبوظبي، سواء للغرف الفندقية أو المطاعم، بحسب عاملين في فنادق الإمارة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن فنادق أبوظبي تشهد إقبالاً من السياح المحليين بشكل رئيسي، وسط توقعاتهم ببدء الإقبال من السياحة الدولية مع القرار الأخير بالسماح باستقبال السياح الدوليين إلى أبوظبي من جديد.

قالت أنا أولسون مديرة المبيعات والتسويق بفندق قصر الإمارات: إن القصر نظم المزيد من الفعاليات الاحتفالية لاستقبال عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية بطيف من واسع من الأنشطة المميزة والتجارب الفاخرة لكافة أفراد العائلة، حيث من المتوقع استقطاب السياح المحليين بشكل رئيسي خلال الموسم».

وتوقعت أن ترتفع معدلات الإشغال إلى أرقام قياسية خلال فترة الأعياد وحتى مطلع يناير القادم.

وأشارت أولسون إلى أنه يمكن للضيوف الالتقاء حول شجرة الميلاد العملاقة تحت قبة قصر الإمارات وهي الأجمل في أبوظبي، حيث يرتفع طولها إلى 13 متراً.

وقالت:«سيتم تقديم قوائم طعام فاخرة مصممة خصيصاً للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كافة المطاعم بقصر الإمارات».

وفي نفس السياق، قالت دوريس هيشت مدير عام فندق وفلل بارك حياة أبوظبي بجزيرة السعديات: إن الفندق جاهز لاستقبال ضيوفه للاحتفال بموسم الأعياد ضمن أجواء مميزة وراقية، مقدماً لهم طيفاً واسعاً من التجارب الفاخرة والبرامج الترفيهية الممتعة.

وبينت دوريس أن معدلات الحجوزات شهدت ارتفاعاً في موسم الأعياد نظراً للإقبال الكبير من العائلات، لا سيما من سكان الدولة، وذلك على استقبال العام الجديد، الأمر الذي يبشر بعودة النشاط الاقتصادي والسياحي تدريجياً.

وأضافت: «يتم في المطاعم المختلفة في الفندق تقديم ولائم متميزة وخاصة بمناسبة الأعياد وفعاليات موسيقية».

وقالت منى عوني مديرة إدارة التسويق في فندق فيرمونت باب البحر -أبوظبي: «نشهد حجوزات لأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، حيث إن مطاعمنا خلال عيد الميلاد المجيد تسجل إشغالاً كاملاً، ونتوقع أن يحصل المثل في رأس السنة، حيث إنه عادة ما تنشط الحجوزات بعد عيد الميلاد».

وأضافت: «الطلب يأتي من السياحة الداخلية بشكل أساسي، حيث من المتوقع أن تشهد نشاطاً ملحوظاً، إلى جانب طلب من السياحة الدولية، بعد القرارات الأخيرة بالسماح باستقبال السياح الدوليين من جديد».

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، فإن الربع الرابع من العام الماضي شهد حركة سياحية كبيرة، حيث سجلت الفنادق معدل 80% في الإشغال في وقت ارتفعت الإيرادات الفندقية بنسبة 3.4% إلى 1.8 مليار درهم، بينما استقبلت المنشآت الفندقية في تلك الفترة 1.3 مليون نزيل.