«أبوظبي للمؤتمرات» يطلق تجارب ثقافية

أبوظبي (وام)

أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الجهة المشرفة على دعم وتطوير قطاع سياحة الأعمال والترويج لفعاليات الأعمال في أبوظبي، عن عدد من التجارب الثقافية المخصصة لرواد الأعمال وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال سلسلة من الحلقات الإلكترونية والندوات الافتراضية، كجزء من استراتيجية مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض لدعم وتطوير قطاع سياحة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية في هذا المجال. واستناداً لما تتمتع به أبوظبي من تنوع في وجهاتها الثقافية والترفيهية والتجارب الاستثنائية التي توفرها، أطلق المكتب سلسلة من التجارب الثقافية المخصصة لرواد قطاع سياحة الأعمال.

ومن خلال الشراكة مع متحف اللوفر - أبوظبي، تتيح المبادرة لرواد الأعمال ومنظمي الفعاليات فرصة حصرية لتنظيم واستضافة حدثهم في واحد من أعرق المتاحف في الإمارة، إضافة إلى سلسلة من ورش العمل الجماعية من تقديم الفنانة الإماراتية فاطمة فرح.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «تتمتع أبوظبي بتراث ثقافي عريق إلى جانب تنوع العروض التي تزخر بها وخدماتها عالمية المستوى.. يتزامن إطلاق هذه التجارب الثقافية المخصصة لرواد الأعمال في وقت تستعد فيه العاصمة لاستقبال الزوار من جديد بالتوازي مع العودة التدريجية التي يشهدها قطاع سياحة الأعمال».