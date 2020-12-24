منى السويدي «الشخصية الإحصائية الوطنية»

أبوظبي (وام)

حصلت منى السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع الإحصاء بمركز الإحصاء في أبوظبي، على لقب «الشخصية الإحصائية الوطنية» من قبل مركز الإحصاء الخليجي، ممثلةً بذلك دولة الإمارات كإحدى أبرز الكفاءات في العمل الإحصائي على مستوى دول مجلس التعاون، وذلك لتفانيها في العمل وخبرتها الطويلة والمتنوعة والتي تزيد على 25 سنة.

وبهذه المناسبة كرم مركز الإحصاء في أبوظبي منى السويدي، وقال عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي: «يأتي هذا التكريم تقديراً للكفاءات المتخصصة في مجال العمل الإحصائي التي تعد الأساس المحرك لعجلة التطور في المراكز الإحصائية».

وأضاف: «إن النجاح الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم خير دليل على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة، فبتجربتها الإحصائية أثبتت سعادة منى السويدي من خلال سنوات عملها المثمرة في المركز جدارة المرأة في القيادة وتطوير العمل الإحصائي».

وقال: «نؤكد حرصنا على بناء وتطوير المهارات وتمكين القدرات الإحصائية في مجال التكنولوجيا لمواكبة التحول الرقمي».