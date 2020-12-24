الذهب يصعد مع تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ تراجع الدولار ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة رغم رفض الرئيس دونالد ترامب توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1875.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن صعد بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1880 دولاراً.

تدعم اليورو والجنيه الإسترليني بأنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب إبرام اتفاق تجارة، وهو ما دفع الدولار للهبوط.

كما استفاد المعدن، الذي يعد ملاذاً آمناً، من سلالة من فيروس كورونا أسرع انتشاراً تسببت في إجراءات إغلاق كاسحة في بريطانيا.

وتسببت زيادة المخاطر بفعل السلالة الجديدة من الفيروس وارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة في تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز الأميركية رغم أن ترامب رفض إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 900 مليار دولار.

وقال المحلل الفني لدى رويترز وانغ تاو إن المعدن قد يمر ببعض المقاومة عند مستوى 1888 دولاراً للأوقية، ليشهد ارتفاعاً بعد ذلك قد يدفعه إلى مستوى 1904 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.68 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 1019.59 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2325.55 دولار.