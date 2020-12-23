«أسبوع ذهبي» ينطلق في 3 مراكز تجارية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت ثلاثة مراكز تجارية تابعة للدار العقارية حملة «أسبوع الدار الذهبي»، والتي تتيح لسكّان وزوّار الإمارة فرصةً يومية للفوز بمبلغ 100 ألف درهم عبر بطاقات هدايا الدار عند التسوق. وسيجري السحب الكبير لمدة أسبوع كامل، اعتباراً من 25 إلى 31 ديسمبر الجاري عبر المراكز التجارية الثلاثة: «ياس مول» في جزيرة ياس، والمركز التجاري العالمي وسط مدينة أبوظبي، و«الجيمي مول» في مدينة العين.

وخلال «أسبوع الدار الذهبي»، سيحظى العملاء الذين ينفقون 200 درهم على الأقل في الزيارة الواحدة إلى متاجر المراكز الثلاثة المشاركة بفرصة دخول السحب اليومي للفوز بمبلغ 100 ألف درهم عبر بطاقات هدايا الدار.

ولدخول السحب، يتعيّن على المتسوقين التسجيل في الحملة عبر إجراء مسح لرمز الاستجابة السريعة الموجود على البطاقات الإعلانية والشاشات الرقمية داخل المراكز التجارية. ثم يتعين على المتسوقين إدخال المعلومات المطلوبة، وتحميل إيصالات التسوق ومن ثمّ إرسالها لتلقي البريد الإلكتروني الخاص بتأكيد التسجيل والرقم المرجعي لقسائمهم. ومقابل كل إيصال لا تقل قيمته عن 200 درهم، يحصل المتسوّقون على قسيمة واحدة لدخول السحب؛ علماً أنه بمقدور المتسوقين والزوار دخول السحب طيلة أسبوع كامل والتمتع بفرصةٍ يومية للربح.