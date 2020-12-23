«مصدر»: إتمام الإغلاق المالي لمشروع «نور نافوي» للطاقة الشمسية بأوزبكستان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التابعة لمبادلة للاستثمار، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع «نور نافوي» للطاقة الشمسية، أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية يتم تمويله في أوزبكستان.

وخلال مراسم افتراضية، جرى توقيع اتفاقيات القروض والضمانات لتمويل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 ميجاواط، وشهدها ممثلون عن شركة «مصدر» ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال شكرات فافايف، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، إن «هذا المشروع يساهم في دعم قطاع مشاريع الطاقة المستقلة في أوزبكستان، وسيمكننا من زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة».وأكد أنه من خلال فتح أسواق جديدة للاستثمار الخاص، سنتمكن من تطوير قطاع الطاقة وتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في دعم الشبكة الرئيسية ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وأكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع «نور نافوي» للطاقة الشمسية يعتبر خطوة مهمة تدعم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في أوزبكستان.وقال: «ساهمت «مصدر» في نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وعززت الابتكار في التقنيات النظيفة في أكثر من 30 دولة حول العالم، ونحن ملتزمون بدعم أهداف أوزبكستان في التحول نحو الطاقة النظيفة».

وكانت «مصدر» فازت العام الماضي بعطاء تطوير مشروع «نور نافوي» في إطار برنامج «توسيع الطاقة الشمسية» بعد تقديمها أقل سعر لتكلفة إنتاج الكهرباء، كما وقعت في نوفمبر 2019 اتفاقية لشراء الطاقة واتفاقية دعم حكومي مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان والحكومة الأوزبكية، لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية في منطقة «نافوي». وأسست «مصدر» أيضاً شركة «نور نافوي» للطاقة الشمسية كشركة محلية مكلفة بتسليم محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، المقرر أن تدخل حيز التشغيل في الربع الثالث من عام 2021، كما ستقوم الشركة المنفذة للمشروع بمهام تشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 عاماً. وبالإضافة إلى هذا المشروع، اتفقت «مصدر» والحكومة الأوزبكية على تنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة، في إطار برنامج التعاون الموسع الذي يجمع بين أوزبكستان وشركة «مبادلة» للاستثمار.

وكانت «مصدر» وقعت في يونيو الماضي اتفاقية مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان، لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية، تبلغ استطاعتها 500 ميجاواط، وتقع المحطة في إقليم زارافشون بمنطقة نافوي بأوزبكستان، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل التجاري في العام 2024.