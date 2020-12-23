8.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت مؤشرات الأسواق المالية، مع نهاية جلسة تعاملات أمس، تقدمها نحو مستويات مقاومة جديدة، بالتزامن مع استمرار الزخم الشرائي على الأسهم الكبرى في كل من سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، لتسجل القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفاعاً ب 8.6 مليار درهم. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.64% مسجلاً مستوى 5142 نقطة، بدعم من سهم «أبوظبي الأول» المرتفع بنسبة 0.45%، كما مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوي 2511 نقطة، مدعوماً بارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.43%. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالي تداول 102.6 مليون سهم، بقيمة 408.4 مليون درهم، بعد تنفيذ 2465 صفقة، فيما سجل سوق دبي المالي تداولات بنحو 159.9 مليون سهم، بقيمة 159.9 مليون درهم، بعد تنفيذ 2700 صفقة.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 2.96 مليار درهم لتصل إلى 342.28 مليار درهم، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي بمقدار 5.59 مليار درهم لتبلغ 740.15 مليار درهم. وتقدم الإمارات للمرطبات الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي بنسبة 14.98%، وتصدر الأسهم الأكثر تحقيقاً للمكاسب في بورصة أبوظبي شركة بالمز الرياضية بنسبة 28.16%. وجاء سهم «دبي دي إكس» في مقدمة الأسهم النشطة بالكمية في سوق دبي المالي، بعدما تم تداول 36.3 مليون سهم، كما كان الأكثر تداولاً من حيث القيمة سهم «إعمار العقارية» بقيمة 39.1 مليون درهم.