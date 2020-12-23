365 منشأة صناعية بأبوظبي تضيف أنشطة خدمية وتجارية لتراخيصها

أبوظبي (الاتحاد)

استفادت 365 منشأة صناعية عاملة في إمارة أبوظبي من قرار دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، بشأن إضافة 14 نشاطاً تجارياً وخدمياً رئيساً إلى قائمة أنشطتها الصناعية.

وحسب التقرير الصادر عن مكتب تنمية الصناعة، فقد بلغ إجمالي عدد الأنشطة الخدمية التي تم إضافتها الى الأنشطة الصناعية 547 نشاطاً متنوعاً، حيث شكلت المنشآت الصناعية المستفيدة منها ما نسبته 21.5 % من إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 1697 رخصة صناعية.

وأكّد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن الإقبال الكبير من قبل المنشآت الصناعية لإضافة الأنشطة التجارية والخدمية يعكس مدى حرصها واهتمامها على توسيع أنشطتها وأعمالها في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في قطاع الأعمال، وتنشيط حركة التجارة في الإمارة.

وقال إن هذا القرار سمح للمستثمرين ضمن القطاع الصناعي، بزيادة استثماراتهم، وتوسيع نطاق عملهم وأنشطتهم عبر دعمها بأنشطة تجارية وخدمية تكمّلها، مشيراً إلى أن خدمات «حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية» حازت النصيب الأكبر من الأنشطة الخدمية المضافة للرخص الصناعية، إذ قامت 306 منشآت بإضافة هذا النوع من الأنشطة إلى رخصها. وأضاف: «يشير تقرير مكتب تنمية الصناعة بهذا الشأن إلى قيام حوالي 120 منشأة صناعية بإضافة أنشطة «الاستيراد» إلى رخصتها، تقابلها إضافة 82 منشأة لأنشطة «التصدير» إلى أنشطتها الصناعية المرخصة كما أضافت المصانع والمنشآت الصناعية المختلفة أنشطة تجارية وخدمية أخري.»

من جانبه، أفاد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، بأن المنشآت الصناعية المرخصة في إمارة أبوظبي استفادت من إضافة 14 نشاطاً خدمياً وتجارياً متنوعاً لرخصها.