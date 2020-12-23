«الاتحاد للطيران» تحفظ وتنقل لقاحات «كورونا» بتقنيات «ذكية»

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت «الاتحاد للطيران» عن تفاصيل حفظ اللقاحات بتقنيات متطورة وذكية، من خلال دورها في ائتلاف الأمل الذي أطلقته أبوظبي نوفمبر الماضي دعماً للجهود العالمية في توزيع لقاحات فيروس كوفيد- 19 لأنحاء العالم.

وقالــت لـ «الاتحــاد»: إن ذراعهـا للشحـن، خصص طائراتهــا مــن طـــــراز بويــنـــج 777-300ER لتسيير رحلات غير مجدولة لنقل حمولة اللقاحات الحساسة للحرارة إلى مطار أبوظبي الدولي، ويتم تشغيل رحلات خاصة لنقل اللقاح لمختلف وجهات العالم، موضحة أن «الاتحاد للشحن»، أول ناقل في الشرق الأوسط تحصل على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لخدمات نقل الأدوية وتفصيلاً حول حفظ اللقاح. وبينت الناقلة أنه يتم حفظ اللقاح في وحدات SkyCell المزودة بنظام مراقبة وتعقب متصل بالإنترنت، والتي تضمن حفظ اللقاحات الحساسة في أشد الظروف.

وأضافت أنه باستخدام أنظمة تثبيت وتبريد فعالة ومتطورة، تحافظ هذه الوحدات على درجات حرارة ثابتة بمعدل 202 ساعة، كما تتميز الحاويات بإمكانية إعادة الشحن الذاتي تلقائياً في غرفة التبريد أو شاحنة التبريد. وتوفر حاويات SkyCell المتطورة نطاق حفظ حرارة حتى -80 درجة.

وأشارت الناقلة إلى أنه عند الوصول إلى مطار أبوظبي، يتم نقل الشحنات باستخدام الأسطول البري التابع للاتحاد للشحن إلى مستودع مُبرد للتخزين في مدينة كيزاد في أبوظبي، تم بناؤه خصيصاً لهذا الغرض.

وتتمتع أبوظبي بموقع جغرافي يُمكنها من نقل اللقاح إلى ثلثي دول العالم في غضون 4 ساعات، إلى جانب البنية اللوجستية والمقومات التي يجمعها «ائتلاف الأمل».

وكانت أبوظبي أطلقت في نوفمبر الماضي «ائتلاف الأمل» دعماً للجهود العالمية في توزيع لقاحات فيروس كوفيد- 19 لجميع أنحاء العالم، بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً لوجستياً عالمياً، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

ويقدّم الائتلاف الذي يضم جهات رائدة محلياً وعالمياً، حلولاً متكاملة لسلسلة التوريد لتلبية متطلبات عملية نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد والتدريب، إضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية للمساهمة بشكلٍ فاعل في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.



السماح باسترداد تكاليف التذاكر للرحلات الملغاة

أكدت «الاتحاد للطيران» أنه نظراً للآثار المستمرة لجائحة «كوفيد- 19» على حركة السفر العالمية، سيستمر تعليق عدد من رحلات الناقلة من أبوظبي وإليها على امتداد موسم 2020/‏2021، وبالتالي فإنها تسمح الناقلة باسترداد تكاليف التذاكر لكافة الحجوزات المستقبلية، التي تعود تواريخ السفر الأصلية فيها إلى الأول من أكتوبر 2020 وما يليه، للرحلات التي ألغيت من قبلها. كما أنها ستوفّر خيارات مرنة للحجوزات القائمة.

وتسير «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى أكثر من 60 مدينة على امتداد شبكة وجهاتها العالمية لهذا الشتاء. ولكن سيستمر تعليق عدد من الوجهات وفقاً للظروف الراهنة. وتعمل «الاتحاد» بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإطلاعهم على آخر التغييرات على خطط سفرهم وإعادة ترتيب حجوزاتهم على رحلات بديلة.

ويمكن للضيوف الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات من الاتحاد مباشرة، التواصل على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران. لتفاصيل الاتصال يمكن زيارة الرابط التالي: www.etihad.com/‏contacts.