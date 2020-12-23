الإمارات وكندا تؤكدان دعمهما للاقتصاد الدائري

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي جلسة حوارية إماراتية كندية افتراضية حول الاقتصاد الدائري، تم خلالها تقديم أمثلة عن الريادة الإماراتية الكندية في هذا المجال.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزويدي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الذي ترأس الجلسة، أن دولة الإمارات هي أولى الدول الموقعة على شراكة «تسريع الاقتصاد الدائري» للمنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار.

وقال: «يوفر الاقتصاد الدائري لقادة العالم فرصة لبناء مستقبل ما بعد كورونا، ما يمهد الطريق لاقتصادات أكثر مرونة واستدامة».

وسلط بيتر شيفكه، السكرتير البرلماني لوزير البيئة وتغير المناخ الكندي الضوء على جهود شركات كندية في تقديم تقنيات نظيفة وفعالة ومبتكرة في السوق لحل المشكلات البيئية.

ودعا دولة الإمارات إلى المشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي الدائري 2021، الذي سيعقد في سبتمبر المقبل، لاستشراف الفرص المتاحة في الاقتصاد الدائري في العالم. كما سيبحث المنتدى التغيرات المنهجية اللازمة لتسريع الانتقال العالمي إلى الاقتصاد الدائري.

من جانبها، أكدت أنتونيا غاويل، رئيس الاقتصاد الدائري والابتكار في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري لتشكيل برامج عمل فعالة وكفؤة ومستدامة.

وعرض إبراهيم الزعبي، رئيس الاستدامة في مجموعة «ماجد الفطيم»، استراتيجية الشركة في مجال الاقتصاد الدائري.