«موانئ دبي»: إنشاء ميناء ضخم في السنغال

دبي (الاتحاد)

وقّعت موانئ دبي العالمية اتفاقية مع حكومة السنغال، من أجل إنشاء ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة «ندايان»، التي تبعد عن الميناء الرئيس بنحو 50 كيلومتراً.

وستقوم موانئ دبي العالمية - داكار التي تأسست بموجب الشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وميناء داكار بإنشاء وإدارة محطة الحاويات التي تبلغ مساحتها 300 هكتار، كما ستقوم بتصميم وتمويل أعمال التطوير المطلوبة في البنية التحتية البرية والبحرية للميناء الجديد الذي تبلغ مساحته 600 هكتار.

وستستثمر موانئ دبي العالمية - داكار 837 مليون دولار أميركي في المرحلة الأولى من المشروع، فيما يُعد أكبر استثمار يضخه القطاع الخاص في تاريخ السنغال، ومن المتوقع أن تستثمر الشركة 290 مليون دولار أميركي في المرحلة الثانية.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة حاويات جديدة تضم رصيفاً بطول 840 متراً، بالإضافة إلى قناة بحرية بطول 5 كيلومترات تم تصميمها لتناسب السفن بطول 366 متراً، والتعامل مع أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم.

أما المرحلة الثانية، فستشمل زيادة طول الرصيف بـ 410 أمتار إضافية، مع زيادة عمق القناة البحرية لتناسب السفن بطول 400 متر. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «المشروع أكبر استثمار في الموانئ لمجموعة موانئ دبي العالمية في أفريقيا حتى الآن، وسيخلق الميناء الجديد فرص عمل، وسيساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى البلاد، وإتاحة فرص تجارية جديدة تُحقِّق التنويع الاقتصادي».

وقال شيخ كانتي، وزير دولة والمبعوث الخاص لرئيس السنغال: «إن إنشاء الميناء الجديد في ندايان سيمكِّن السنغال من الاحتفاظ بمكانتها كبوابة بحرية للمنطقة».

وقال أليوني ندوي، وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري في السنغال: «إنشاء ميناء ندايان، الذي يُعد جزءاً من الميناء الرئيس، سيشكل مركزاً استراتيجياً لربط سلسلة الإمداد، وسيسهم في دفع عجلة النمو وتحويل السنغال إلى مركز لوجستي متكامل وتنافسي».