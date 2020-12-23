سوق أبوظبي يدرج «مخازن زي» بالمنصة الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة مخازن «زي ش.م.خ» (شركة مساهمة خاصة) - في منصة «السوق الثاني» تحت الرمز ZS.

وتبلغ القيمة الاسمية لرأسمال الشركة 100 مليون درهم إماراتي، كما يبلغ عدد الأسهم 100 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم. ويعد هذا الإدراج الثالث من نوعه الذي يتم في السوق الثاني عام 2020.

إلى ذلك، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن نرحب بشركة مخازن زي في السوق بين العدد المتزايد من الشركات فيه. ونحن نسعى دائماً نحو تشجيع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في السوق الثاني. توفر الإدراجات الجديدة للمستثمرين المزيد من الفرص لتنويع استثماراتهم، وبالتالي زيادة التحوط، مما يساعد بالتالي على تعزيز الاستقرار في السوق والذي بدوره سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية إلى أبوظبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام».

من جانبه، أفاد فلال أمين، الرئيس التنفيذي لشركة مخازن زي: «لقد قمنا بتجميع مجموعة قوية من أكثر من 10.000 سلعة عالية الجودة. إلى جانب ذلك، فإن النمو المستمر الذي شهدناه ساعدنا في أن نصبح من بين كبار الشركات التجارية في السوق. لقد بنينا سمعة قوية جعلتنا الشريك المفضل للعديد من العلامات التجارية الرائدة في العالم. نعتقد أن هذا الإدراج هو خطوة قوية إلى الأمام لشركتنا

وأصحاب المصلحة والعلاقة لنشاهد المزيد من النمو والنجاح».