دبي تطلق تطبيق «إيمباي» لتمويل الرخص التجارية

دبي (الاتحاد)

وقّعت «اقتصادية دبي» مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لخدمات الدفع، لتفعيل تطبيق إيمباي empay الذكي لتمويل الرخص التجارية في غضون 5 دقائق، من دون الحاجة إلى توفير مستندات ورقية، من خلال أول منظومة عصرية متكاملة للدفع اللاتلامسي، مع رصيد فوري لمتعاملي «اقتصادية دبي».

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه يتم التسجيل في تطبيق «إيمباي» عبر تقنية المسح الضوئي للهوية الإماراتية، في دقيقتين فقط، ويتم منح بطاقة رقمية مدعومة من ماستركارد ضمن التطبيق، مع رصيد مالي مضاف لتمكين متعاملي اقتصادية دبي من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة بسيطة وسريعة وذكية وآمنة.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن جهود اقتصادية دبي لتعزيز بيئة المدفوعات غير النقدية، وتوفير حلول رقمية للمعاملات، تماشياً مع إطلاق حكومة دبي لفريق عمل «دبي اللا نقدية»، الذي يهدف إلى توحيد جهود الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.

ويتماشى التطبيق مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والهادف إلى توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق.