الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدعومة بنزول الدولار واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز بالولايات المتحدة حتى بعد رفض الرئيس دونالد ترامب توقيع حزمة المساعدات المرتبطة بالجائحة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1864.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1869.5 دولار.

انخفض الدولار الأميركي 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما زاد جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.34 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1004.60 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2322.02 دولار.