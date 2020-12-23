النفط ينخفض بفعل زيادة المخزونات الأميركية

واصلت أسعار النفط التراجع اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، بعدما أفاد تقرير بارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة، وسط استمرار المخاوف من سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بتراجع العقود الآجلة في نيويورك باتجاه 46 دولارا للبرميل، ليرتفع إجمالي الخسائر هذا الأسبوع إلى 6%.

ونقلت مصادر مطلعة عن معهد البترول الأميركي أن مخزون الخام في البلاد ارتفع بمقدار 7ر2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما ألقى تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم التوقيع على مشروع قانون للتحفيز الاقتصادي، ليدخل حيز التنفيذ، بظلاله على الأسواق المالية.