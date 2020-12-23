بايدن: سأطلب من الكونجرس خطة جديدة لدعم الاقتصاد

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أنه سيطلب العام المقبل من الكونجرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة من وباء كوفيد-19، معبراً عن قناعته بإمكان التوصل إلى حل وسط مع المعارضة.

واعتبر بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون أن الخطة التي تم التصويت عليها الاثنين والبالغة قيمتها 900 مليار دولار هي "خطوة أولى" لكنها لن تكون كافية.

وأضاف "الكونجرس قام بعمله هذا الأسبوع. واستطيع ومن واجبي أن أطلب منهم العمل مجدداً العام المقبل".

ووافق الجمهوريون والديموقراطيون الاثنين على إجراءات تشمل خصوصاً توزيع شيكات على العائلات الأكثر حاجة ومساعدات للشركات الصغيرة والمدارس واعانات بطالة إضافية.

لكن الرئيس المنتخب رأى أن هذا "ليس سوى خطوة أولى. لا يزال هناك الكثير للقيام به".

وقال "علينا أن نعمل في شكل منسق بين الحزبين. بهذه الطريقة فقط لنتجاوز الأزمة".

لكن ترامب رفض الثلاثاء حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونجرس، واصفاً إياها بـ"العار"، ودعا خصوصاً إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.

وقال ترامب في فيديو عبر تويتر "أدعو الكونجرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين" في إشارة إلى الأموال المخصصة للعائلات، وأضاف "كما أدعو الكونجرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا".

ودخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود اقتصادي عميق في الربيع، هو الأسوأ منذ الركود المسجّل في ثلاثينات القرن الماضي، بسبب توقف الأنشطة لاحتواء الوباء الذي تسبب ببطالة واسعة النطاق.